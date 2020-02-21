В Петрозаводске историки спорят, что изобразить на барельефах мемориального комплекса

В столице Карелии не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы", которую в карельской столице не могут открыть почти пять лет. Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет почти 83 миллиона рублей. Проект мемориального комплекса до сих пор не готов – рабочая группа никак не может согласовать изображения на барельефах, которые должны рассказывать жителям и гостям города о его героическом прошлом. Более того, петрозаводские историки даже не пришли к консенсусу в вопросе о количестве памятных дат, которые необходимо отобразить в барельефах.

Эта тема обсуждалась на очередном заседании рабочей группы в комитете градостроительства и землепользования городской администрации.

"Я призываю к лаконизму, – попытался задать тон разговора директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. – В принципе, здесь должно быть изображено то элементарное, из чего обывателю станет понятно, за что Петрозаводску дали статус города воинской славы, поэтому я призываю не перегружать всевозможными элементами, которые известны историкам".

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