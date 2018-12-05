В Петрозаводске из-за аварии без света остались жители четырех микрорайонов

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Зарека, Голиковка, часть Ключевой и Древлянки остались без энергоснабжения из-за аварии
Как пояснили в компании "ОРЭС-Петрозаводск", в городе произошли две аварии.
Несколько минут назад свет вернулся в дома жителей Зареки.
Без электричества остаются жители еще трех микрорайонов.
В мэрии Петрозаводска уточнили, что остальные дома должны подключить к энергоснабжению в течение часа.
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