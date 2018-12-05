В Петрозаводске из-за аварии без света остались жители четырех микрорайонов

Зарека, Голиковка, часть Ключевой и Древлянки остались без энергоснабжения из-за аварии

Как пояснили в компании "ОРЭС-Петрозаводск", в городе произошли две аварии.

Несколько минут назад свет вернулся в дома жителей Зареки.

Без электричества остаются жители еще трех микрорайонов.

В мэрии Петрозаводска уточнили, что остальные дома должны подключить к энергоснабжению в течение часа.