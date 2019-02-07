Из-за неисправной розетки в Петрозаводске произошел пожар в квартире

Пожар произошел на улице Кемской поздним вечером 6 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 23.48 на ул. Кемской, 13 произошло возгорание в жилом доме. В одной из квартир из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелась розетка. Распространение огня удалось предотвратить.

Погибших и пострадавших нет.

Виновный, ущерб устанавливаются.