Пагубное пристрастие к алкоголю толкнуло рецидивистов в Петрозаводске на очередное преступление

В Петрозаводске двое мужчин похитили и продали металл с территории частного дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о хищении имущества. Жительница частного дома одного из микрорайонов города сообщила, что с территории дома пропали металлоконструкции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия, а также подозреваемых.

По версии следствия, двое местных жителей, имеющих пагубное пристрастие к алкоголю, похитили изделия и сбыли в металлолом. Ранее 39-летний и 28-летний подозреваемые уже преступали закон.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.