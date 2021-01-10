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Пагубное пристрастие к алкоголю толкнуло рецидивистов в Петрозаводске на очередное преступление

Новости. Общество
10:54, 11 Января 2021
фото: © pxhere.com
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В Петрозаводске двое мужчин похитили и продали металл с территории частного дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о хищении имущества. Жительница частного дома одного из микрорайонов города сообщила, что с территории дома пропали металлоконструкции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия, а также подозреваемых.

По версии следствия, двое местных жителей, имеющих пагубное пристрастие к алкоголю, похитили изделия и сбыли в металлолом. Ранее 39-летний и 28-летний подозреваемые уже преступали закон.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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Комментарии

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кир
2021-01-11 11:03:19
Вы им конкурсы, они вам рецидив. Хватит обманывать. Зеков бывших не бывает.
Гость
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