В Петрозаводске изменится расписание пригородных поездов

В отдельные даты будет меняться расписание электричек между Петрозаводском и станцией Свирь.

Об изменениях в расписании сообщили на сайте «Петрозаводск Транспортный».

Так, 17, 21 и 25 сентября электропоезд «Петрозаводск–Свирь» отправится из Петрозаводска в 09.37 (вместо 07.45) и прибудет на станцию Свирь в 12.31 (вместо 10.03).

Этот же поезд 5 октября отправится из Петрозаводска в 08.19 (вместо 07.45) и прибудет на станцию Свирь в 10.33 (вместо 10.03).

Кроме того, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 сентября пригородный электропоезд «Свирь–Петрозаводск» отправится со станции Свирь в 05.45 (вместо 05.15) и прибудет в Петрозаводск в 08.19 (вместо 07.32).