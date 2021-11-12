В Петрозаводске изменится схема движения транспорта

С 16 декабря в нескольких районах города начнут действовать ограничения на остановку транспорта.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 16 декабря в нескольких районах города изменится схема движения транспорта. Нововведения призваны повысить безопасность дорожного движения, улучшить качество уборки уличной инфраструктуры от снега и облегчить эти работы.

На улицах Советской (на участках между улицами Московской и Мелентьевой), Торнева и набережной Ла-Рошель появятся дополнительные знаки, запрещающие остановку транспорта. Ограничения будут действовать в определённые часы.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.