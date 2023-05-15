В Петрозаводске изменится схема движения троллейбусов

Корректировки в движение общественного транспорта внесет спортивное мероприятие.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в столице Карелии 4 июня пройдет ежегодный полумарафон «ЗАБЕГ.РФ», маршрут которого пройдет вдоль Онежского озера от площади Кирова до улицы Мелентьевой.

В результате этого мероприятия с 7.30 до 12.00 изменится схема движения городских троллейбусов.

Троллейбус № 3: станция Кемская — улица Судостроительная — улица Ключевая — улица Онежской Флотилии — улица Ригачина — улица Чернышевского — улица Луначарского — проспект Александра Невского — проспект Комсомольский — улица Красноармейская — площадь Гагарина — улица Шотмана — разворот по нижнему Чапаевскому кольцу — далее в обратном направлении.

Троллейбус № 5: станция Лыжная — улица Ровио — проспект Комсомольский — улица Красноармейская — площадь Гагарина — улица Шотмана — разворот по нижнему Чапаевскому кольцу — далее в обратном направлении.

Троллейбус № 6: станция Корабелов — улица Антонова — улица Репникова — Ключевское шоссе — улица Калинина — проспект Александра Невского — улица «Правды» — улица Куйбышева — проспект Ленина — площадь Гагарина — далее в обратном направлении.