В Петрозаводске юный незнакомец ограбил 45-летнюю спутницу по пути из бара домой

В полицию Петрозаводска обратилась горожанка с заявлением о краже банковских карт, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что на улице на нее напал малознакомый гражданин, ударил и похитил банковские карты. Впоследствии с ее счета были похищены 5 тысяч рублей.

Заявительница пояснила, что в тот день познакомилась с мужчиной в расположенном на Октябрьском проспекте баре. Вместе они распивали спиртные напитки.

Новый приятель пошел провожать женщину до дома, но по дороге между ними возник конфликт. Гражданин ударил свою спутницу, а затем похитил из кармана банковские карты и сбежал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 22-летнего ранее судимого мужчину. По версии следствия, он похитив банковские карты, затем расплачивался ими бесконтактным способом в магазинах. Гражданин приобрел алкоголь, сигареты и продукты питания, а затем выбросил карты.

На мужчину завели уголовное дело.