В Петрозаводске юристы помогут людям в беде

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане могут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в мэрии столицы Карелии.

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за бесплатной правовой помощью. Ее оказывают преподаватели и студенты Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

В Петрозаводске консультации проходят по понедельникам и средам с 16.00 до 18.00. Юристы принимают граждан в зданиях на улице Онежской Флотилии, 51 (ауд. 10) и улице Германа Титова, 3 (каб. 103).

Предварительно записаться на консультацию можно по телефонам: 8(8142)57-96-91, 57-97-77, а также электронной почте: sfrp.dekan@sfrp.ru, sfrp10@mail.ru.