В Петрозаводске торговец обокрал пенсионерку

Мужчина украл с карты пенсионерки 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась пожилая петрозаводчанка. С ее банковской карты похитили 5 тысяч рублей – причем она ею не пользовалась.



Сотрудники уголовного розыска, проведя беседу с потерпевшей, выяснили, что незадолго до обнаружения списания денег в квартиру горожанки приходили мужчины и предлагали товары.





Был установлен подозреваемый – 21-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что был знаком с потерпевшей, ранее продавал ей посуду. Зная, что к мобильному номеру бабушки подключен сервис удаленного управления банковским счетом, он попросил женщину одолжить ему мобильный телефон. Сделав вид, что совершает звонок, он перевел на свою банковскую карту деньги. Его товарищ при этом ничего не заметил.



Возбуждено уголовное дело.