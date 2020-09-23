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В Петрозаводске кроссовер снес легковушку, пытавшуюся проскочить в "окно" (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 24 Сентября 2020
фото: Кадр из видео
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Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Шотмана, сообщает ДТП ПТЗ.

В минувшую среду, 23 сентября, в 15.47  у дома №30 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Сорокской столкнулись кроссвовер и легковой автомобиль.

Как сообщается на сайте ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по улице Шотмана во встречных направлениях: легковой автомобиль со стороны улицы Железнодорожная, кроссовер - со стороны площади Гагарина.

ДТП произошло, когда легковушка совершала левый поворот на улицу Сорокская, выезжая в так называемое "окно", образовавшееся в левой полосе движения встречного направления.

В это же время кроссовер двигался в прямом встречном направлении в правой полосе.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее пенсионер на иномарке сбил женщину в Петрозаводске.

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