В Петрозаводске легковушка сбила велосипедиста

ДТП произошло сегодня утром на Лососинском шоссе.

По сообщению МЧС Карелии, в 08:12 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. Был совершен наезд легкового автомобиля на велосипедиста у дома №35 по Лососинскому шоссе.

Информация о пострадавшем уточняется.