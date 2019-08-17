В Петрозаводске легковушка сбила велосипедиста

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ДТП произошло сегодня утром на Лососинском шоссе.
По сообщению МЧС Карелии, в 08:12 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (2 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. Был совершен наезд легкового автомобиля на велосипедиста у дома №35 по Лососинскому шоссе.
Информация о пострадавшем уточняется.
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