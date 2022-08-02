В Петрозаводске Ленин принял душ (ВИДЕО)

В столице Карелии отмыли памятник Ленину.

В минувшую пятницу, 12 августа, привели в порядок памятник Владимиру Ленину на круглой площади площади. Видео с водными процедурами выложили в паблике «Живой Петрозаводск».

«Сегодня по пути на работу застала Владимира Ильича, принимающего душ! Уж не знаю с шампунем или без, но — заблестел, заблестел!», — пишет петрозаводчанка, заставшая Ленина под душем.

Ранее глава Минэка Карелии навестил памятник Ленину в Сегеже.