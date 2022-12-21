В Петрозаводске любитель пьяной езды обеспечил себя работой на 200 часов

Два года пеших прогулок и 200 часов обязательных работ ждут петрозаводчанина, дважды севшего за руль в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 26-летний житель Петрозаводска в апреле был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

При этом в мае текущего года он вновь был выявлен сотрудниками ДПС управляющим автомобилем в нетрезвом виде.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.