В Петрозаводске любитель пьяной езды обеспечил себя работой на 200 часов

Два года пеших прогулок и 200 часов обязательных работ ждут петрозаводчанина, дважды севшего за руль в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что 26-летний житель Петрозаводска в апреле был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.
При этом в мае текущего года он вновь был выявлен сотрудниками ДПС управляющим автомобилем в нетрезвом виде.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
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