В Петрозаводске любитель покурить загорелся в собственной постели

Пожар произошел ночью 19 июня на улице Грибоедова, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 2.27 на ул. Грибоедова, 10 произошел пожар в жилом доме. В результате поврежден диван на площади 2 кв м в квартире.

Причина – неосторожность при курении.

Мужчнина был травмирован – получил ожоги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.