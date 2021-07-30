В Петрозаводске любителей бега ждет ультратрейл «Фонтаны»

В столице Карелии смогут испытать себя на трассе «Фонтаны» на трех дистанциях.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, 7 августа в четвертый раз пройдет ультратрейл «Фонтаны». Это единственный в Карелии ультратрейл на дистанцию 50 км. Участники также могут попробовать свои силы на дистанциях в 25 км и 13.5 км.

Любителей бега ждет трасса из центра города на трассу «Фонтаны»: лесные тропы, корни, глина, болото, брод через реку и еще много всего интересного. На финише каждый получит эксклюзивную медаль

Ссылка на регистрацию здесь.