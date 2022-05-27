В Петрозаводске любители спиртного сняли колеса с чужого грузовика

Сотрудники полиции Петрозаводска во время патрулирования предотвратили несколько преступлений сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники ППС Петрозаводска во время патрулирования получили информацию о грабеже в продуктовом магазине. Один из посетителей вынес из торговой точки бутылку водки.

Полицейские с помощью продавцов и записей с камер наблюдения получили приметы подозреваемого, а вскоре нашли и его самого. Мужчину 1987 года рождения узнали работники магазина — после медосвидетельствования он был отправлен в отдел.

Спустя несколько дней другой наряд ППС заметил в одном из дворов двух мужчин, кативших колеса от грузового автомобиля. Приятели признались, что сняли их с чужого полуприцепа, чтобы продать и найти деньги на спиртное.

В обоих случаев против подозреваемых были возбуждены уголовные дела.