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Новости. Общество
08:05, 16 Января 2019
фото: pixabay

В Петрозаводске людям, пережившим блокаду Ленинграда, выплатят по 7 тысяч рублей

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На единовременную выплату могут претендовать жители карельской столицы, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщили в центре социальной работы Петрозаводска.

Приближается 75-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этой связи правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате к юбилейной дате единовременной денежной выплаты в размере 7 тысяч рублей.

Жителям Петрозаводска, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (их законным представителям, имеющим доверенность, оформленную надлежащим образом), необходимо обратиться в Центр социальной работы г. Петрозаводска.

При себе иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (при подаче документов представителем гражданина документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, и документ, подтверждающий его полномочия)
- удостоверение к медали "За оборону Ленинграда" или знаку "Жителю блокадного Ленинграда";
- реквизиты банковского счета, куда необходимо отправить денежную выплату.

Бланк заявления на выплату выдает специалист Центра на приеме.

Всех ждут в филиалах по адресам: наб.Варкауса, 1-а и ул.Березовая аллея. 31.

Часы приема граждан:
филиал по адресу: наб.Варкауса, 1-а (прием ведется как по предварительной записи, так и по очереди):
понедельник - с 9.00 до 13.00
вторник с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 16.30;
среда, четверг с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 19.00
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00

филиал по адресу: ул.Березовая аллея, 31(прием по предварительной записи):
понедельник - приема нет
вторник с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 16.30;
среда, четверг с 14.00 до 19.00
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00

Справки и запись на прием по телефонам: 78-38-24; 76-97-80, 78-39-85 или через "личный кабинет" на сайте Центра.

В Центре уточняют, что Положения Закона не распространяются на граждан, выехавших на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации.

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