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В Петрозаводске мама девочки, получившей тяжелую травму при падении с гаражей, высудила 400 тысяч рублей

Новости. Общество
13:24, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Собственники многоквартирного дома, к которому пристроены гаражи, заплатят семилетней петрозаводчанке компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в суд в интересах своей 7-летней дочери, которая в результате падения осенью 2019 года с неогороженной надлежащим образом кровли гаражей, пристроенных к дому, получила открытую черепно-мозговую травму. Эксперты квалифицировали полученные ребенком травмы, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В связи с этим истица просила взыскать с собственников многоквартирного дома 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Строительной экспертизой, проведенной в рамках судебного рассмотрения спора, было установлено, что конструкция многоквартирного дома не соответствуют действующим строительным нормам: высота ограждений в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м, ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями, эксплуатация зданий (сооружений) должна предусматривает комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), обеспечивающих их безопасное функционирование и санитарное состояние в соотнесении с их функциональным назначением. Данные требования соблюдены не были.

Как отметили в прокуратуре, согласно положениям жилищного законодательства, собственник жилого помещения несет бремя содержания как квартиры, так и общего имущества в многоквартирном доме. На момент произошедшего с девочкой несчастного случая собственниками не был выбран способ управления имуществом дома в виде создания товарищества собственников жилья или привлечения какой-либо управляющей компании, в связи с чем управление осуществлялось ими непосредственно. 

Решением Петрозаводского городского суда с собственников 12-квартирного дома в пользу мамы, действующей в интересах своей дочери, была взыскана компенсация морального вреда в 400 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее петрозаводчанка потребовала от детсада 200 тысяч рублей за травмирование дочки.

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