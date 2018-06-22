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Новости. Общество
17:20, 22 Июня 2018

В Петрозаводске мастера-ремесленники дадут мастер-класс на набережной

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День города соберет на Онежской набережной мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества, сообщили в администрации Петрозаводска.

Участники ярмарки "Ремесленное подворье" и фестиваля "Петрозаводск мастеровой" 30 июня продемонстрируют красоту и силу старинных ремесел карельского края.

Жители и гости Петрозаводска смогут оценить искусство мастеров, больше узнать о народных художественных промыслах, приобрести изделия, выполненные в разных техниках из различных материалов: вышивка и керамика, художественная резьба по дереву, роспись по дереву, художественное плетение из лозы, украшения из текстиля, народные куклы, живописные работы, изделия из кожи и бисера и многое другое.

Петрозаводск посетят мастера из Санкт-Петербурга, Суздаля, Сортавалы, Кондопоги и других районов Карелии.

Мастера декоративно-прикладного и ремесленного творчества поделятся секретами рукоделия. На ярмарке можно получить консультации для приобретения навыков в области прикладного искусства.

Гости выставки-ярмарки смогут принять активное участие в различных увлекательных мастер-классах по росписи гончарных изделий, изготовлению монет из металла.

Петрозаводские мастера-кузнецы будут ждать посетителей в районе исторической кузницы на набережной Онежского озера.

Здесь состоится традиционный фестиваль кузнечного искусства. Петрозаводчане и гости нашего города смогут не только понаблюдать за работой кузнецов, но и сами попробовать силы в этом древнем завораживающем искусстве, приобрести кованые изделия мастеров, насыщенные их энергетикой, фантазией и талантом.

Наверняка многих заинтересует возможность обзавестись отчеканенной медалью в память о 315-летии города Петрозаводска!

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