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В Петрозаводске менеджер кредитной компании набрала займов на бывших клиентов и пошла под суд

Новости. Криминал
12:20, 01 Февраля 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая в 2019 году работала в кредитной организации в должности менеджера по работе с клиентами. Женщина оформляла заявки и выдавала займы. Она имела доступ к компьютерной программе 1С: Предприятие, с помощью которой формируются заявки и договоры на предоставление займа клиентам. Решив украсть у компании деньги, обвиняемая нашла в архиве программы данные и копии паспортов платёжеспособных клиентов, ранее погасивших все свои обязательства, и сформировала в программе от их имени 3 заявки на предоставление займов.  Эти заявки были одобрены системой оценки кредитоспособности заемщика. После этого женщина распечатала пакет подложных документов, которые лично подписала от имени других лиц, и, имея доступ к кассовому ящику с наличностью организации, похитила более 30 тысяч рублей.

В дальнейшем обвиняемая ежемесячно вносила в компьютерную программу ложные сведения об оплате взносов по фиктивным договорам.

В ходе расследования уголовного дела менеджер кредитной организации полностью признала свою вину и возместила своей компании причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывший глава инспекции Гостехнадзора в Карелии получил 5 лет колонии за взятку в 53 тысячи рублей.

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