В Петрозаводске между ж/д переездами сгорел мусор на большой площади

Огонь уничтожил 1 тысячу кв м мусора на Пряжинском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг, 25 апреля, в 10.48 на Пряжинском ш., между железнодорожными переездами, произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 1 тысячи кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.