В Петрозаводске между ж/д переездами сгорел мусор на большой площади

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Огонь уничтожил 1 тысячу кв м мусора на Пряжинском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В четверг, 25 апреля, в 10.48 на Пряжинском ш., между железнодорожными переездами, произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 1 тысячи кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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