В Петрозаводске "мясника" нашли по следам крови

Мужчина поссорился с собутыльником и проткнул его ножом, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 19 июня медики обнаружили 36-летнего мужчину с ножевым ранением в брюшной полости. Пояснить обстоятельства происшествия он не мог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские нашли следы крови, которые вели к соседнему зданию. Сотрудники ППС прошли по следам до квартиры 41-летнего петрозаводчанина, который позднее признался в нанесении телесных повреждений.



Он рассказал сотрудникам полиции что, распивал спиртное вместе с пострадавшим у себя дома. В ходе застолья между ними возник конфликт. Ни его причину, ни то, как в руках оказался нож, мужчина вспомнить не смог. После ссоры гость ушёл домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.