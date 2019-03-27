В Петрозаводске молодой человек совершил кражу ради любимой

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражи из гаражей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска 14 марта поступило заявление о краже от 60-летнего горожанина. Он сообщил, что из его гаража похищены: мангал, шлифовальная машинка, электродрель, музыкальный центр, инструменты и запчасти для иномарки. Ущерб превысил 21 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 26-летнего жителя Прионежского района.

По версии следствия, ночью он сломал навесной замок на боксе и похитил имущество. Впоследствии мужчина сбыл похищенное, а незаконно вырученные средства потратил на цветы для своей девушки.

В процессе работы с подозреваемым оперативники установили, что он причастен к аналогичной краже, совершенной несколькими месяцами ранее. Тогда он похитил из гаража в микрорайоне Пятый поселок автомойку и колеса.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.