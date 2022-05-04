В Петрозаводске молодой человек убежал из магазина с банкой тушенки

Петрозаводчанин подозревается в совершении двух грабежей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов Петрозаводска совершено преступление: покупатель прошёл в зал, взял с витрины банку тушёнки стоимостью 452 рубля и, минуя кассы, вышел на улицу. Там его остановил сотрудник торговой точки и попросил вернуть товар. Однако молодой человек оттолкнул работника и убежал. Попытки догнать злоумышленника успехом не увенчались.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к кражу причастен 23-летний ранее имевший проблемы с законом петрозаводчанин. Полицейские установили причастность горожанина к совершению на территории карельской столицы аналогичного преступления, где объектом преступных посягательств стал алкоголь.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что продукты употребил вскоре после кражи. В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, молодой рецидивист украл 9 банок тушенки из поселкового магазина в Карелии.