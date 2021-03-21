Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Василий Попов отметил свое 57-летие, бегая босым по снегу в Финляндии 25
Сегодня 07:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УПАВШИЙ С КРЫШИ ЛЕД УБИЛ МУЖЧИНУ, ВЛАДЕЛЬЦА "ЯГУАРА" АРЕСТОВАЛИ И ЛЕСОЗАВОД СГОРЕЛ
21.03.2021 19:00
Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири 10
21.03.2021 19:40
"Кладбищенские оградки" сломали в центре Петрозаводска (ФОТО) 28
Сегодня 07:25
"Мусор на Луну не закинешь!" 2
Сегодня 10:25
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40
Следком проверит обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто 2
Сегодня 11:57

В Петрозаводске молодой разбойник пообещал взорвать магазин

Новости. Криминал
15:07, 22 Марта 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
Загрузка...

Полицейские столицы Карелии поймали молодого человека, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений.

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, он пытался похитить деньги из нескольких магазинов. Об этом информирует МВД. 

В марте в петрозаводскую полицию обратилась кассир торговой точки, расположенной в микрорайоне Кукковка. Она рассказала, что неизвестный мужчина под угрозой ножа требовал отдать всю выручку. Женщина не растерялась и была готова дать отпор злоумышленнику. Мужчина скрылся, не осуществив задуманное.

Через несколько дней в МВД поступило ещё одно заявление о разбойном нападении от продавца небольшого магазина в микрорайоне Перевалка. Потерпевшая сообщила, что посетитель потребовал отдать деньги из кассы. В противном случае он обещал предпринять попытку взрыва. И хотя работница при нём ничего подозрительного не увидела, она убежала, успев забрать с собой наличные.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Задержанный петрозаводчанин дал признательные показания. Он находится под стражей. 

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить подростка с другом, которые избили и ограбили на улице прохожего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-22 16:51:43
Весеннее обострение набирает обороты :)
театральный критик
2021-03-22 15:34:48
У каждого сопляка имеется фамилия, имя и отчество. Толерастятся с ними, а потом помощь в розыске от граждан просят.
кир
2021-03-22 15:28:37
Доколе будете их ублажать? Ранее судимых. У них нарушен генетический код. Это не лечится как у оффа со справкой и у лентяя давидки. Вторая ходка должна быть последней, - сказал кот-юрист.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
15.03.2021, 11:25
"Крыша была почищена, но некачественно": Парфенчиков рассказал подробности трагедии, где упавшая глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:45
Тема недели
Карельского министра настигло бурятское дело
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом в Бурятии по обвинению в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Автомобили по цене металлолома 15
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 10
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 9
18.03.2021 11:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:25
Кофе со сливками
"Мусор на Луну не закинешь!" 2
Гость рубрики "Кофе со сливками" Владимир Кванин – гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус", которая проводит мусорную реформу в Карелии.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»