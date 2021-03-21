В Петрозаводске молодой разбойник пообещал взорвать магазин

Полицейские столицы Карелии поймали молодого человека, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений.

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, он пытался похитить деньги из нескольких магазинов. Об этом информирует МВД.

В марте в петрозаводскую полицию обратилась кассир торговой точки, расположенной в микрорайоне Кукковка. Она рассказала, что неизвестный мужчина под угрозой ножа требовал отдать всю выручку. Женщина не растерялась и была готова дать отпор злоумышленнику. Мужчина скрылся, не осуществив задуманное.

Через несколько дней в МВД поступило ещё одно заявление о разбойном нападении от продавца небольшого магазина в микрорайоне Перевалка. Потерпевшая сообщила, что посетитель потребовал отдать деньги из кассы. В противном случае он обещал предпринять попытку взрыва. И хотя работница при нём ничего подозрительного не увидела, она убежала, успев забрать с собой наличные.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Задержанный петрозаводчанин дал признательные показания. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить подростка с другом, которые избили и ограбили на улице прохожего.