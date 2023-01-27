В Петрозаводске молодой водитель на «Жигулях» протаранил припаркованные иномарки

ДТП на улице Зайцева в Петрозаводске произошло днем 27 января.

В пятницу, 27 января, в 16.40 в районе дома №64-А по улице Зайцева произошло ДТП.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 20-летний водитель «Жигулей» врезался в припаркованные автомобили Mitsubishi и Hyundai.



Автомобилист ВАЗа получил травмы, сообщили в ГИБДД республики. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.