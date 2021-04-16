В Петрозаводске мотоциклист рискнул здоровьем ребенка и лишился железного коня

Автоинспекторы поймали мотоциклиста без прав, перевозившего ребенка, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший четверг, 15 апреля, вечером на улице Калинина автоинспекторы отстранили от управления водителя мотоцикла. Он не имел водительских прав и перевозил 11- летнего ребенка с нарушением правил. Кроме этого, у мотоциклиста не было полиса ОСАГО.

Теперь водителю грозит за нарушение требований к перевозке детей водителю грозит штраф в 3 тысячи рублей, за управление мотоциклом без полиса ОСАГО – штраф 800 рублей.

Кроме того, водителю придется ответить и за управление транспортным средством без прав - штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Мотоцикл нарушителя отправили на спецстоянку.

Ранее ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео очередной погони за мотоциклистом.