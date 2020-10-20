В Петрозаводске может появиться велопрокат, как в Москве

Власти Петрозаводска проводят опрос горожан о необходимости открытия точек стационарного велопроката.

Как сообщили в мэрии, в адрес администрации города обратилась компания, специализирующаяся на установке автоматизированной системы велошеринга. В Петрозаводске предлагается запуск 10-15 точек велопроката, которые будут размещены на Онежской набережной, центральных улицах и в парках. Специальное мобильное приложение помогает найти ближайшую станцию, где можно взять и оставить велосипед.

Автоматизированный станционный велопрокат уже работает в Москве, Красногорске, Туле, Сколково, в парке "Патриот". Участие в проекте социально ответственного бизнеса способствует модернизации транспортной системы и улучшению экологической обстановки, а также повышает индекс качества городской среды.

В мэрии решили изучить общественное мнение о перспективах создания современной системы городского велопроката и запустили на портале "Активный горожанин" новое голосование. Высказать свое мнение можно здесь.