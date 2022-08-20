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В Петрозаводске можно купить квартиру в новом доме у озера

Новости. Общество
00:01, 21 Августа 2022

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Квартиру за 3680000 рублей с кладовкой в подарок предлагает в Петрозаводске строительная компания «Баренц Групп».

На сегодняшний день в Петрозаводске есть множество предложений квартир в новостройках в разных районах города. Мы решили найти наиболее выгодное, на наш взгляд, и интересное.

Компания «Баренц Групп» на пересечении Соломенского шоссе и улицы Зайцева, напротив строительного гипермаркета, на берегу Онежского озера реализует международный проект TALOJÄRVI город у воды.

В жилом районе TALOJÄRVI город у воды запустили в продажу новый дом, в котором имеются в наличии квартиры всего за 3.680.000 рублей, причем при покупке квартиры кладовку отдают бесплатно. И, как пояснил нам специалист компании, — кладовка, которую вы получаете бесплатно, находится на том же этаже, что и квартира.

Данную квартиру можно приобрести в ипотеку по сниженной ставке — 6,7%, которая подходит для всех. Подать заявку для получения положительного решения и рассчитать ежемесячные платежи возможно через ипотечного брокера компании Баренц Групп.

Помимо ипотеки «Баренц Групп» предлагает второй вариант оплаты — беспроцентную рассрочку. К каждому клиенту компания подходит индивидуально. Например, если у человека есть депозит, который можно снять только через полгода, а первый взнос невелик, в «Баренц» готовы подождать и составить удобный для покупателя график оплаты. Таким образом, стандартная рассрочка модифицируется и становится гибкой.

«TALOJÄRVI» — это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой, а также сформированной окружающей средой и большим отдельным парковочным массивом.

Это зеленый район, где чувствуешь себя на стыке города и природы. Центральное место в районе займет большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга.

Вдоль комплекса проходит своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения.

Главной особенностью TALOJÄRVI город у воды является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро.

Планировки тщательно продуманы по эргономике пространства, солнечному освещению, меблировке и всем современным стандартам.

Подробную информацию по данному предложению вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331, количество предложений ограничено.

 

* Условия кредитования

• Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);

• Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика / созаемщика / поручителя;

• В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

• Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

• Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала (Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи)

Страхование

• Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

• Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

 Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

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