В Петрозаводске мужчина до смерти запинал товарища

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Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в начале августа 50-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире потерпевшего, в ходе ссоры, нанес ему не менее девяти ударов ногами и руками в область головы и груди.
В результате указанных насильственных действий 58-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчина находится под стражей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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