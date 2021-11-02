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В Петрозаводске мужчина набил карманы косметикой и парфюмом и невозмутимо покинул магазин

Новости. Криминал
17:40, 02 Ноября 2021
фото: © pixabay.com

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Камера видеонаблюдения зафиксировала, как житель столицы Карелии обчистил витрину в магазине.

По сообщению МВД Карелии, а полицию с заявлением о краже обратился представитель одного из петрозаводских магазинов. Он сообщил, что неизвестный похитил косметику и духи на общую сумму 8 600 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, как мужчина подходит к витрине, берёт товары, складывает их в карман куртки, затем покидает торговую точку без оплаты.

Полицейские установили, что к краже причастен 35-летний ранее судимый житель карельской столицы. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что сбыл свой трофей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В момент совершения кражи фигурант находился под административным надзором. В настоящее время он проверяется на причастность к другим кражам, совершённым на территории Петрозаводска.

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