В Петрозаводске мужчина не смог продать фальшивое золото

Мужчина пришел в ломбард с крадеными поддельными украшениями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратилась 23-летняя петрозаводчанка. Она пояснила, что два дня компания из восьми человек распивала спиртное у нее дома. После этого на протяжении трех дней она пыталась найти деньги, которые спрятала, но так и не нашла. Также пропали телефон и украшения.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 37-летнего судимого петрозаводчанина. Он в числе прочих отдыхал в гостях у заявительницы.

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, владелица квартиры у всех на виду достала свои накопления и перепрятала их в кассетный магнитофон.

Один из гостей это запомнил и чуть позже похитил 15 тысяч рублей. Также он взял с собой хозяйский телефон и "золотые" украшения. Мобильный он сбыл, а при попытке сдать "золото" оказалось, что это просто бижутерия. Ее мужчина выкинул.

Возбуждено уголовное дело.