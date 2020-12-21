Житель Карелии нашел ключи на улице и угнал автомобиль

Житель Прионежского района угнал машину, ключи от которой нашел на улице, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске молодой человек во время прогулки нашёл на улице ключи от автомобиля. Он их забрал себе, хозяина найденной вещи искать не стал. Через неделю мужчина вернулся на место, где была обнаружена находка, отыскал нужную для него машину и угнал её.

Молодой человек управлял транспортным средством, не имея опыта, а также водительских прав и других необходимых документов. Его неадекватная манера вождения привлекла внимание других участников дорожного движения, о чём они сообщили полицейским в дежурную часть Госавтоинспекции.

Когда житель Прионежского района увидел патрульные машины, он попытался скрыться на автомобиле, однако не справился с управлением и врезался в кустарник. Автомобиль получил технические повреждения, а горе-водитель бросил автомобиль и скрылся.

К этому времени в полицию Петрозаводска поступило заявление об угоне от владелицы машины – 20-летней жительницы города. Она сообщила, что у неё было два комплекта ключей, один из которых она потеряла, но продолжила пользоваться вторым.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого, установив его причастность к произошедшему. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Прионежья, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.