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В Петрозаводске мужчина обокрал танцующую девушку в ресторане и получил условный срок

Новости. Криминал
09:33, 15 Декабря 2022
фото: © Africa Studio / shatterstock

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Суд наказал 35-летнего петрозаводчанина за кражу в ресторане, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в марте 35-летний подсудимый в одном из ресторанов Петрозаводска познакомился с двумя девушками, которые пригласили его к себе за стол пообщаться. Девушки периодически уходили танцевать, оставляя свои вещи на стульях за столом, чем мужчина воспользовался, похитив из сумки одной из танцующих 7 000 рублей.

Мужчина вину в совершении преступления признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске посетители ресторана избили официантов, перевернули стол и разбили посуду.

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