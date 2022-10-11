В Петрозаводске мужчина обокрал танцующую девушку в ресторане и получил условный срок

Суд наказал 35-летнего петрозаводчанина за кражу в ресторане, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в марте 35-летний подсудимый в одном из ресторанов Петрозаводска познакомился с двумя девушками, которые пригласили его к себе за стол пообщаться. Девушки периодически уходили танцевать, оставляя свои вещи на стульях за столом, чем мужчина воспользовался, похитив из сумки одной из танцующих 7 000 рублей.
Мужчина вину в совершении преступления признал.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске посетители ресторана избили официантов, перевернули стол и разбили посуду.
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