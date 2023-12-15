В Петрозаводске мужчина вынес из магазина одежду под одеждой

Посетитель похитил товар на 8 000 рублей.

Кражу трех предметов одежды раскрыли полицейские в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Как рассказали в источнике, в полицию Петрозаводску обратился представитель сетевого магазина одежды. Он сообщил, что посетитель похитил товар на 8 000 рублей. Это заметили работники торговой точки, просматривая камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

В торговом зале одного из торговых центров 36-летний мужчина выбрал около 10 позиций товара и отправился в примерочную. Ему приглянулись джемпер, свитер и кофта, которые он спрятал под одежду, а остальное вернул на место.

В источнике отметили, что нарушитель свободно покинул магазин: антикражные устройства не сработали. Похищенное фигурант сбыл на улице прохожим и выручил за все 3 000 рублей, которые потратил на личные нужды.