В Петрозаводске мужчина попал под машину, а затем скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

На Древлянке произошло ДТП с участием пешехода, который сбежал с места происшествия.

На Березовой аллее вчера около полудня мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Водитель иномарки резко затормозила, вышла из машины и пыталась предложить свою помощь. Пешеход помощь не принял - дохромал до припаркованного прямо на газоне у детской площадки внедорожника и уехал.

"Паркуемся по понятиям, переходить вообще не умеем. Крузак есть, наверное, и денег на лекарства полно. Только вот могло быть фатальнее", -прокомментировали в паблике "ДТП ПТЗ" видео с инцидентом, попавшим объектив камеры компании "Сампо".

В паблике оценили действия женщины-водителя, которая и номер внедорожника сфотографировала, и с места ДТП не уехала.

"С места ДТП я не скрылась, в ГИБДД сообщила, дождалась экипаж и написала, как все было. Жутко стрессанула", - написала сама участница аварии в "ДТП ПТЗ".