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Новости. Происшествия
07:25, 25 Сентября 2019
фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске мужчина попал под машину, а затем скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

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На Древлянке произошло ДТП с участием пешехода, который сбежал с места происшествия.

На Березовой аллее вчера около полудня мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Водитель иномарки резко затормозила, вышла из машины и пыталась предложить свою помощь. Пешеход помощь не принял - дохромал до припаркованного прямо на газоне у детской площадки внедорожника и уехал.

"Паркуемся по понятиям, переходить вообще не умеем. Крузак есть, наверное, и денег на лекарства полно. Только вот могло быть фатальнее", -прокомментировали в паблике "ДТП ПТЗ" видео с инцидентом, попавшим объектив камеры компании "Сампо".

В паблике оценили действия женщины-водителя, которая и номер внедорожника сфотографировала, и с места ДТП не уехала.

"С места ДТП я не скрылась, в ГИБДД сообщила, дождалась экипаж и написала, как все было. Жутко стрессанула", - написала сама участница аварии в "ДТП ПТЗ".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-09-25 10:16:07
"Вычислить" LC200, лишить водителя прав! В ДТП участвовал, скрылся. ))
ppppp
2019-09-25 08:22:50
"Крузак есть, наверное, и денег на лекарства полно".
Ну он вообще-то пассажир ...
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