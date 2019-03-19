В Петрозаводске мужчина попался на продаже холодного оружия

Мужчину задержали на ж/д вокзале в момент передачи денег, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Карелии.

В момент передачи денег на железнодорожном вокзале Петрозаводска 42-летний мужчина был задержан.

Позже стражи порядка обнаружили и изъяли в его личном автомобиле предмет торга – морской кортик образца 1945 года, который относится к холодному оружию колюще-режущего действия.

Установлено, что около года тому назад мужчина приобрел в Пряжинском районе дачу, во время ремонта нашел кортик и решил продать его.

На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.