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В Петрозаводске мужчина сбежал с "подарком" из магазина бытовой техники (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:16, 18 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, укравшешего гаджет из магазина бытовой техники.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в краже из магазина бытовой техники. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 11 тыс. рублей.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8 911 426 81 77 или 8 911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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Михаил
2020-12-18 14:43:28
Всем ловить помощника Деда Мороза!
кир
2020-12-18 13:48:42
Не надо хлеб отбирать у пацанов после армии, которые пошли служить в ментовку, чтобы не возвращаться в родные деревни.
Саныч
2020-12-18 13:21:57
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