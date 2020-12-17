В Петрозаводске мужчина сбежал с "подарком" из магазина бытовой техники (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, укравшешего гаджет из магазина бытовой техники.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в краже из магазина бытовой техники. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 11 тыс. рублей.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8 911 426 81 77 или 8 911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.