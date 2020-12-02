Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии популярные блогеры попытались подарить пианино главе администрации Медвежьегорского района Антипову (ВИДЕО) 5
Сегодня 11:35
Вепсы готовы пожаловаться в ООН на лесозаготовку в Карелии 16
Сегодня 13:22
Светофоров в Петрозаводске станет больше, а некоторые изменят режим работы 2
Сегодня 07:15
Карельское отделение Пенсионного фонда опровергло сообщения о прибавках пенсионерам 5
Сегодня 12:30
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии 14
Сегодня 09:17
Выделены деньги на проект строительства капитального моста в Соломенном 1
Сегодня 09:04

В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

Новости. Происшествия
18:53, 02 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Загрузка...

Следком Карелии проводит проверку по факту падения мужчины с 4-го этажа жилого дома.

По данным ведомства, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сегеже мужчина выпал из окна многоэтажки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-02 19:01:50
Вешаются, выпадают из окон, а нам то что?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 1
Сегодня 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»