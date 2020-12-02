В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

Следком Карелии проводит проверку по факту падения мужчины с 4-го этажа жилого дома.

По данным ведомства, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сегеже мужчина выпал из окна многоэтажки.