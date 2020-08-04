Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в городе Карелии

В Сегеже проводится доследственная проверка по факту падения мужчины из окна многоэтажного дома.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 03 августа на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов в Сегеже было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Установлено, что до падения мужчина находился на лестничной площадке между 8 и 9 этажами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна высотного дома и разбился в Петрозаводске.