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Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в городе Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 05 Августа 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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В Сегеже проводится доследственная проверка по факту падения мужчины из окна многоэтажного дома.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 03 августа на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов в Сегеже было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Установлено, что до падения мужчина находился на лестничной площадке между 8 и 9 этажами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства происшедшего.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна высотного дома и разбился в Петрозаводске. 

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