Мужчина выпал из окна высотного дома в Петрозаводске и разбился

Следственные органы Карелии проводят проверку по факту смерти мужчины в результате падения из окна высотного дома на Кукковке.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 31 июля, около полудня у одного из домов по улице Ровио в Петрозаводске был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в дежурную службу полиции.

Мужчина 1968 года рождения выпал из окна и разбился. Об этом нашему изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работают следственные органы.

В Петрозаводске это уже второй случай смерти в результате падения с высоты за неделю. Напомним, в среду, 29 июля у одного из домов было обнаружено тело 18-летнего юноши. Он жил в этом доме на 6 этаже, выпал из окна и разбился.