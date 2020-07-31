890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура Карелии организовала проверку частного пансионата, где скончались два постояльца с COVID-19 4
31.07.2020 16:52
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО) 12
31.07.2020 13:25
В Петрозаводске из-под земли забил "фонтан" (ВИДЕО) 8
31.07.2020 10:35
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
Умерла пожилая жительница Карелии, зараженная ковидной инфекцией 9
31.07.2020 08:54
Власти Петрозаводска продолжают сносить гаражи 2
31.07.2020 18:40

Мужчина выпал из окна высотного дома в Петрозаводске и разбился

Новости. Происшествия
08:30, 01 Августа 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Загрузка...

Следственные органы Карелии проводят проверку по факту смерти мужчины в результате падения из окна высотного дома на Кукковке.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 31 июля, около полудня у одного из домов по улице Ровио в Петрозаводске был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в дежурную службу полиции.

Мужчина 1968 года рождения выпал из окна и разбился. Об этом нашему изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работают следственные органы.

В Петрозаводске это уже второй случай смерти в результате падения с высоты за неделю. Напомним, в среду, 29 июля у одного из домов было обнаружено тело 18-летнего юноши.  Он жил в этом доме на 6 этаже, выпал из окна и разбился.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией
25.07.2020, 10:14
Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
25.07.2020, 17:08
Мотоциклист разбился в селе Карелии

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 4
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2020 21:46
Частная жизнь
Кому нужен Богдан
Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 11:50
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»