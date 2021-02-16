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В Петрозаводске мужчина с хорошей памятью разжился деньгами с чужой карты

Новости. Криминал
18:40, 16 Февраля 2021
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин
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Девушка пришла в гости и лишилась 18 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что у нее похитили банковскую карту. Впоследствии со счета исчезли 18 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в день, когда произошла кража, заявительница гостила у подруги. В одной компании с ними находился 30-летний знакомый хозяйки жилья. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно он причастен к хищению.

Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что потерпевшая называла пин-код во время беседы с приятельницей, и он его запомнил. Затем отправился к ближайшему банкомату, снял деньги и потратил.

В настоящее время установлена причастность мужчины еще к нескольким имущественным преступлениям, он заключен под стражу.

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Комментарии

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