В Петрозаводске мужчина сжег иномарку из-за конфликта на парковке

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Поджигатель наблюдал, как горит автомобиль, сидя рядом на скамейке, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции поступил звонок от пожарно-спасательной службы. Сгорела иномарка.
Неподалеку на скамейке беседовали несколько мужчин. Когда оперуполномоченный представился, один из горожан сказал: "Вы, наверное, за мной пришли. Это я поджег автомобиль".
В дальнейшем полицейский выяснил, что между двумя мужчинами произошла ссора из-за парковочного места, которая со временем переросла в затянувшийся бытовой конфликт.
40-летний подозреваемый купил бутылку воды на автозаправочной станции, содержимое вылил, а бутылку наполнил бензином. Приехав во двор, разбил окно у автомобиля соседа, облил салон топливом, поджог припасенную ветошь и кинул ее внутрь. После поджога отправился наблюдать за горящим автомобилем на скамейку.
Ущерб сотавил 83 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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