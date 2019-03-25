В Петрозаводске мужчина угрожал подростку ножом

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Мужчина хотел украсть у подростка деньги и телефон, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась женщина и сообщила, что ее 16-летнему сыну угрожали и пытались похитить у него деньги и телефон.
В ходе беседы с правоохранителями потерпевший пояснил, что днем к нему на улице подошел незнакомец и попросил денег. Когда юноша отказал, мужчина достал нож и стал угрожать. Подросток убежал.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 36-летнего ранее судимого гражданина. Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Он сознался в содеянном.
На подозреваемого завели уголовное дело.
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