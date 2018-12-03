В Петрозаводске мужчина украл у спящего собутыльника телефон за 70 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин с заявлением о краже телефона и банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель пояснил, что накануне происшествия у него в гостях был малознакомый мужчина, а утром он обнаружил пропажу гаджета и карты.

Сотрудники полиции установили 35-летнего подозреваемого, жителя Петрозаводска. В тот день он распивал с заявителем алкогольные напитки в общежитии.

По версии следствия, дождавшись момента, когда хозяин комнаты уснул, гость похитил его мобильный и карту. Впоследствии с помощью мобильного приложения гражданин похитил со счета заявителя более 10 тысяч рублей. Подозреваемый потратил похищенные денежные средства на спиртное, а телефон оставил себе.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Телефон изъят и будет возвращен владельцу.