В Петрозаводске мужчина упал с балкона 4 этажа

Стало известно состояние петрозаводчанина, который упал с 4 этажа во время проведения работ.

Сегодня в ходе очередного планерного заседания в администрации Петрозаводска сотрудник ЕДДС в отчете сообщил, что 7 июля в городе мужчина, выполняя домашние работы, упал с балкона 4 этажа. Пострадавший был госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии, на сегодняшний день мужчина получил медицинскую помощь и выписан из больницы.