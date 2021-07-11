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В Петрозаводске мужчина упал с балкона 4 этажа

Новости. Происшествия
12:17, 12 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стало известно состояние петрозаводчанина, который упал с 4 этажа во время проведения работ.

Сегодня в ходе очередного планерного заседания в администрации Петрозаводска сотрудник ЕДДС в отчете сообщил, что 7 июля в городе мужчина, выполняя домашние работы, упал с балкона 4 этажа. Пострадавший был госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии, на сегодняшний день мужчина получил медицинскую помощь и выписан из больницы.

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Комментарии

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Саныч
2021-07-12 13:24:46
Бэтмен!
кир
2021-07-12 13:13:18
А чё? Сгруппировался он и на ноги спрыгнул.
Изя
2021-07-12 12:50:27
Короновирус не иначе ))) :)
Жирный
2021-07-12 12:47:06
Фантастика! Выписан то не в морг?
Гость
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