В Петрозаводске мужчина упал с семиметрового обрыва и отделался царапинами

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили молодого человека, упавшего на камни на Ключевском карьере.

Инцидент произошел 15 мая. К оперативному дежурному КРПСС поступил сигнал, что на Каменном карьере в районе Ключевой мужчина упал с обрыва на скалы и не может самостоятельно выбраться, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Через пять минут группа спасателей из четырех человек уже была на месте. Выяснилось, что после совместного распития с приятелем спиртных напитков мужчина 1991 года рождения подошел к краю обрыва и упал на камни с семиметровой высоты. После этого скатился вниз примерно еще на один метр.

Спасатели помогли молодому человеку, используя альпинистское снаряжение. Подняв его наверх, оказали первую доврачебную помощь, уложили на спасательные сани и, несмотря на сопротивление, обездвижили, а после передали прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи.

На момент эвакуации мужчина находился в сознании разговаривал. Внешний осмотр показал несколько царапин и ссадин, уточнили в Госкомитете.

Ранее спасатели Петрозаводска освободили палец подростка из "металлического плена".