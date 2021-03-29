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В Петрозаводске мужчина устроил дебош в ночном клубе и пытался сбежать от росгвардейцев

Новости. Общество
09:20, 30 Марта 2021
фото: © pixabay.com / Life-Of-Pix
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Буйный посетитель, сломавший мебель, испугал персонал ночного клуба в столице Карелии.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, под утро в одном из ночных клубов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место прибыла группа задержания городского отдела вневедомственной охраны. Администратор заведения пояснила, что неизвестный мужчина сломал стойки, пытался разгромить лифт, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания персонала и вел себя агрессивно.

Дебошир отказался предоставить личные данные и попытался сбежать, но был задержан росгвардейцами.

Злоумышленника передали полиции.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что залил алкоголем печь в сауне.

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