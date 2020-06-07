В Петрозаводске мужчина "вылетел" с мотоцикла (ВИДЕО)

ДТП произошло 7 июня пересечении проспектов Комсомольского и Александра Невского.
В 13.51 произошла авария с участием мотоциклиста, сообщили на сайте DtpPtz.ru.
Водитель мотоцикла Honda, избегая столкновения с автомобилем Mercedes-Benz, предпринял экстренное торможение и положил транспортное средство "на бок".
Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.
Никто не пострадал.
В утренней сводке ГИБДД информации о данном происшествии нет.
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент произошедшего.
Ранее катавшийся на мопеде по поселку Карелии 11-летний мальчик попал в ДТП.
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